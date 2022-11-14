В перестрелке на границе с Афганистаном убили пакистанского пограничника

Солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки в районе КПП «Спин-Болдак — Чаман» на границе с Афганистаном. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на заявление властей.

Как утверждает пакистанская сторона, сотрудники службы безопасности Афганистана открыли огонь по пакистанским пограничникам, несшим дежурство на КПП. В ходе перестрелки один солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, двое получили ранения. О потерях афганской стороны не сообщается.

Власти Пакистана временно приостановили работу КПП и не планируют ее возобновление до тех пор, пока Афганистан не выдаст виновников происшествия. В то же время в Кабуле, по данным Geo News, придерживаются мнения о том, что нападение на пакистанских пограничников осуществили «неизвестные террористы под видом талибов («Талибан» - запрещенное в России террористическое движение)».

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Пока ни одно иностранное государство не признало правительство талибов. Россия и Пакистан после их прихода к власти стали одними из немногих стран, которые сохранили посольство в Афганистане.

В течении последнего года Пакистан неоднократно обвинял Афганистан в обстрелах приграничных территориях. В ответ Исламабад в апреле осуществил серию авиаударов по афганским провинциям Хост и Кунар, в результате которым, по данным Кабула, погибли около 50 человек.