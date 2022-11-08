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В предложившего санкции против Nord Stream 2 сенатора кинули банку пива

В предложившего санкции против Nord Stream 2 сенатора США Круза кинули банку пива
Тед Круз
Тед Круз (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Хьюстоне (штат Техас) неизвестный 33-летний мужчина бросил банку пива в сенатора-республиканца Теда Круза во время парада в честь бейсбольного клуба Houston Astros, сообщает пресс-служба местной полиции в «Твиттер».

Инцидент произошел, когда Круз, стоя в кузове грузовика, ехал по Смит-стрит и махал рукой людям вокруг. «Пивная банка ударила сенатора в область груди и шеи. Медицинской помощи сенатору не потребовалось», — говорится в сообщении.

Полицейские сразу же арестовали нарушителя и предъявили ему обвинение в нападении.

Тед Круз ранее разрабатывал законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток-2». Документ был внесен на рассмотрение в сенат США еще в декабре 2021 года, однако в январе за него не проголосовало достаточное количество сенаторов.

Politico писало, что сенаторы от Демократической партии, которые ранее собирались поддержать инициативу Круза, отказались от этого, чтобы не мешать президенту Джо Байдену в переговорах с Россией. Сенаторы пришли к мнению, что новые санкции могут подорвать усилия главы государства по созданию единой позиции с Европой.

В Госдепартаменте позже тоже заявили, что не поддерживают законопроект Круза, так как он может подорвать единство среди союзников США. «Мы обеспокоены тем, что в случае принятия этот закон лишь подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо будет выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы Украине», — сказал представитель ведомства Нед Прайс.

«Северный поток-2» был достроен к сентябрю прошлого года, однако до запуска он должен был пройти процедуру сертификации в Германии. В феврале, после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, власти ФРГ решили ее приостановить. 23 февраля Минфин США ввел санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Их внесли в санкционный список SDN, предусматривающий блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

Напряжение между демократами и республиканцами растет в преддверии промежуточных выборов в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента). Выборы запланированы на 8 ноября 2022 года. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, а в сенате — республиканцам, однако, Bloomberg со ссылкой на опросы пишет, что после этого голосования Демократическая партия может потерять лидерство.

Теги
сенатор Республиканская партия санкции Северный поток-2 Тед Круз
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