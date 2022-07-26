Ефимов рассказал об антикризисной поддержке застройщиков в Москве

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Столичным девелоперам, реализующим проекты по программе создания мест приложения труда (МПТ), продлили сроки предоставления банковских гарантий и исполнения некоторых условий соглашений. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«На данный момент уже 12 компаний, реализующих в столице проекты по программе создания МПТ, получили различные преференции. Им всем перенесли на полгода сроки предоставления документации, пяти застройщикам продлен срок предоставления банковской гарантии», — рассказал Ефимов. По его словам, все эти инвесторы вложат в строительство объектов 60,6 млрд руб. Девелоперы планируют возвести в городе 739,6 тыс. кв. м недвижимости, благодаря чему в городе появится 23,3 тыс. рабочих мест.

Вице-мэр добавил, что по обращению инвестора банковская гарантия может быть возвращена и предоставлена снова спустя шесть месяцев по ставке 9,5 процента годовых. Это позволит застройщикам сэкономить на процентах, которые банк начисляет за использование своей гарантии. Такой возможностью воспользовались два девелопера.

Программа создания мест приложения труда работает в столице с 2020 года. По ее условиям девелоперы получают льготу при изменении вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводят коммерческие, промышленные и социальные объекты. Основная цель программы создания МПТ — обеспечение сбалансированной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, снижения нагрузки на дороги и общественный транспорт. Недавно в программу были внесены изменения, которые позволяют увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получив взамен повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания МПТ на 6–12 месяцев льгота увеличится на 5%, более года — на 10%.

На данный момент в столице заключено 22 соглашения по программе создания мест приложения труда. Объем вложений в эти проекты составит 92,2 млрд руб. В общей сложности девелоперы возведут 35 объектов общей площадью 1,12 млн кв. м: школы, детские сады, офисные здания, технопарки, производственный комплекс, а также деловые, торгово-развлекательные и многофункциональные центры. В них впоследствии будет создано более 30 тыс. рабочих мест.

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Присоединиться к программе могут и компании, которые уже возводят жилые дома в столице. При этом земельные участки под застройку жилья и объектов мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.