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Блинкен вместе с главами Пентагона и ЦРУ поедет на прощание с главой ОАЭ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин и директор ЦРУ Уильям Бернс поедут в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вместе с вице-президентом страны Камалой Харрис в составе официальной делегации и примут участие в траурных мероприятиях по случаю смерти главы государства Халифы бен Зейда Аль Нахайяна. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Харрис возглавит президентскую делегацию. Кроме глав Пентагона, Госдепартамента и ЦРУ памятные мероприятия посетят:

  • временный поверенный в делах посольства США в Абу-Даби Шон Мёрфи;
  • спецпосланник президента по климату, бывший госсекретарь США Джон Керри;
  • помощник президента и советник вице-президента по национальной безопасности Филип Гордон;
  • заместитель помощника президента и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк;
  • cпециальный помощник президента и старший директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Совета национальной безопасности Белого дома Барбара Лиф.

Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер 13 мая в возрасте 73 лет. Он возглавлял страну с 2004 года, после его смерти власти объявили 40-дневный траур. Через день Федеральный верховный совет страны избрал главой государства наследного принца, эмира Абу-Даби, шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна. который, по данным Reuters, представлял ОАЭ на международных переговорах с 2014 года. Тогда Халифа Аль Нахайян перенес инсульт и операцию.

В начале марта газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Белый дом пытался организовать телефонные переговоры президента США Джо Байдена с Мохаммедом бен Заид аль Нахайяном, но шейх отказался. Это произошло на фоне подорожания нефти и решения США отказаться от импорта российского сырья.  Администрация Байдена собиралась укрепить противоракетную оборону ОАЭ, чтобы защитить страну от хуситов в Йемене, но власти отказались нарастить объемы добычи нефти, говорил газете источник.

Незадолго до этого, 1 марта, шейх созвонился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним взаимодействие в рамках ОПЕК+.

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Пентагон ЦРУ ОАЭ Энтони Блинкен Ллойд Остин
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