Захарова предупредила, что Россия отреагирует на хамские шаги Запада

Мария Захарова (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Россия не оставит без реакции хамские и незаконные шаги западных стран, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала Захарова.

Ранее Финляндия и Швеция объявили о решении вступить в НАТО. Финляндия подаст заявку после консультаций в парламенте, глава МИДа страны Пекка Хаависто говорил, что это состоится 18 мая. Швеция может подать заявление на членство в НАТО 16 мая, писала газета Expressen.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассмотрит способы обеспечения безопасности стран до их вступления в блок, в том числе путем усиления военного присутствия в регионе.

По данным агентства Reuters, заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок будут одобрены либо до, либо во время саммита НАТО, который пройдет в конце июня в Мадриде. После этого на ратификацию решения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО понадобится год.

Москва выступает против расширения НАТО, в частности вступления Финляндии и Швеции в блок. Президент Владимир Путин называл такой сценарий ошибкой, заверив, что Россия не представляет угрозы для Финляндии, а подобный шаг может негативно сказаться на отношениях между странами. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, присоединение Финляндии к НАТО станет для России безусловной угрозой.