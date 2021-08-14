Польского сенатора не пустили в Россию на прощание с автором Конституции

Богдан Борусевич (Фото: Wojciech Olkuśnik / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич заявил, что ему отказали в возможности приехать в Россию. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам Борусевича, он собирался прилететь в Москву, чтобы попасть на похороны правозащитника, одного из авторов Конституции Сергея Ковалева.

«Я не был допущен на похороны Бориса Немцова в 2015 году, и теперь я получил сообщение из посольства Польши в Москве, что с тех пор я все еще в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — написал сенатор. В 2015 году в российском посольстве подтвердили, что Борусевич находится в черном списке.

Позднее польский политик сообщил в Facebook, что букет цветов от его имени возложил на похоронах Ковалева посол Польши в Москве.

Сергей Ковалев умер утром 9 августа в возрасте 91 года.