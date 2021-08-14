Политика , 14 авг, 10:24
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Польского сенатора не пустили в Россию на прощание с автором Конституции
Богдан Борусевич
«Я не был допущен на похороны Бориса Немцова в 2015 году, и теперь я получил сообщение из посольства Польши в Москве, что с тех пор я все еще в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — написал сенатор. В 2015 году в российском посольстве подтвердили, что Борусевич находится в черном списке.
Позднее польский политик сообщил в Facebook, что букет цветов от его имени возложил на похоронах Ковалева посол Польши в Москве.
Сергей Ковалев умер утром 9 августа в возрасте 91 года.