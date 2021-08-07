На территории ЛИИ им. Громова в Луховицах произошел пожар

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На территории летно-исследовательского института имени Громова в подмосковных Луховицах произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в Telegram-канале

«Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова», — говорится в сообщении. В департаменте уточнили, что площадь пожара составляет 7 га.

РБК обратился за комментарием в летно-исследовательский институт имени Громова.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах заявил о природном пожаре на Ольшанском военном полигоне на площади 7 га в Луховицах. Собеседник «Интерфакса» также сообщил о возгорании на территории военного полигона.

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны заверили ТАСС, что сообщения о возгорании на территории военного полигона Ольшанский в Луховицах не соответствует действительности.