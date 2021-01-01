Эксперт сообщила о новых проверках пенсионеров в 2021 году

Со следующего года власти организуют дополнительные проверки российских пенсионеров, в том числе их дополнительного дохода и места жительства. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает агентство «Прайм».

Специалист пояснила, что ужесточение связано с нарушениями, найденными Счетной палатой. Доцент отметила, что из-за них некоторые пенсионеры получают выплаты не в полном объеме, а у Пенсионного фонда (ПФР) растут расходы. «Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий», — указала Иванова-Швец.

По ее словам, в первую очередь будут проверять наличие дополнительного дохода, которое влияет на получение различных надбавок и доплат к пенсии. Этим займутся Федеральная налоговая служба, ПФР и органы соцзащиты.

Кроме того, пенсионеров ждет проверка их места жительства. Она коснется тех, кто получает повышенную пенсию в северных субъектах, проживает за пределами России или получает пенсию по доверенности через другого человека.