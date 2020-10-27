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Пандемия коронавируса ,  
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Вакцина от COVID-19 «Вектора» вошла в новую версию рекомендаций Минздрава

Вакцина против коронавируса «Эпиваккорона», разработанная новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», была включена в девятую версию методических рекомендаций Минздрава России по про профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте ведомства.

«В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет, индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении SARS-CoV-2: 11.08.2020 года зарегистрирована комбинированная векторная вакцина («Гам-ковид-вак»), 13.10.2020 года зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов («Эпиваккорона»)», — говорится в рекомендациях.

В Минздраве напомнили, что вакцину необходимо вводить двукратно с интервалом не менее 14-21 дня внутримышечно в плечо, а при невозможности — в латеральную широкую мышцу бедра. В день проведения вакцинации медицинский работник, должен осмотреть пациента, а также измерить его температуру тела. При температуре более 37 °C вакцинация не должна проводиться.

Разработаная специалистами новосибирского центра «Вектор» вакцина от коронавируса была зарегистрирована  14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона». Впоследствии государственный реестр лекарственных средств опубликовал инструкцию по применению данной вакцины. В ней говорилось, что препарат представляет собой суспензию белого цвета, которая при отстаивании разделяется на два слоя: бесцветную прозрачную жидкость и осадок белого цвета. Кроме того, данная вакцина способствует выработке иммунитета после двукратного введения с интервалом в 21 день. Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в отличие от первой российской вакцины «Спутник-V» данная вакцина не является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса.

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Фото:sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса в середине августа. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Препарат состоит из двух компонентов, через несколько недель после первой прививки добровольцам делают вторую, это позволяет усилить иммунный ответ.

Минздрав вакцина коронавирус COVID-19 рекомендации
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