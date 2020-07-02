В Москве приостановили подсчет голосов из-за возможного вброса бюллетеней

Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.

«Камеры видеонаблюдения на УИК № 2783 предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней в один из стационарных ящиков для голосования», — говорится в сообщении.

На данный участок выехали представители столичного горизбиркома и территориальной избирательной комиссии (ТИК). По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о признании бюллетеней в данном ящике для голосования недействительными.

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