В Ленобласти задержали приковавшего ребенка к батарее мужчину

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Житель Гатчинского района Ленинградской области приковал 10-летнего сына цепью к батарее, сообщает ГСУ СКР по региону. По данным следствия, мужчина нанес ребенку несколько ударов ремнем, затем надел ему на руку хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления. Мальчик уточнил, что провел так несколько дней.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Мужчина задержан.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, это произошло в деревне Меньково. Мальчик без спроса взял у родителей деньги и купил себе вейп. После этого отец в воспитательных целях приковал его к батарее. Уточняется, что на время сна и походов в туалет ребенка отцепляли. Друг мальчика увидел это, сообщил взрослым, те обратились в полицию, говорится в сообщении.

В декабре 2019 года огласку получила история мальчика из Омска. Мать и ее сожитель заставляли ребенка подолгу стоять коленями на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу. Мальчику провели операцию. Суд приговорил женщину к 1,5 годам колонии, ее сожителя — к 4,5 годам.