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МЧС напомнило правила безопасности при купании в водоемах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Наиболее благоприятные условия для купания в открытых водоемах — ясная безветренная погода утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ведомство советует купаться, если температура воды выше плюс 15 градусов, воздуха — около плюс 20–25 градусов. Также не стоит купаться, если после приема пищи прошло менее полутора — двух часов.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники», — говорится в сообщении.

При этом, находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не стоит купаться или нырять в незнакомом месте, а также заплывать далеко.

МЧС также напомнило также о запрете приближаться к судам, устраивать игры в воде, связанные с захватами; плавать на надувных матрасах, если они предназначены для отдыха на берегу, и заходить в воду в состоянии опьянения.

Теги: ГУ МЧС, купальный сезон
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