МЧС напомнило правила безопасности при купании в водоемах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Наиболее благоприятные условия для купания в открытых водоемах — ясная безветренная погода утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ведомство советует купаться, если температура воды выше плюс 15 градусов, воздуха — около плюс 20–25 градусов. Также не стоит купаться, если после приема пищи прошло менее полутора — двух часов.

«Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники», — говорится в сообщении.

При этом, находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не стоит купаться или нырять в незнакомом месте, а также заплывать далеко.