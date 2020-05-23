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Советник главы МВД Украины назвал причину смерти депутата Рады Давиденко

Предварительной причиной смерти народного депутата Верховной Рады Валерия Давиденко стало самоубийство. Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«МВД Украины подтверждает факт гибели народного депутата Украины Валерия Давиденко от огнестрельного ранения головы. Предварительная версия — самоубийство. Все подробности позже», — написал Шкиряк.

По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и полиция. Также туда прибыл глава Главного Управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

23 мая тело 47-летнего Давиденко с огнестрельным ранением головы в его киевском офисе, в туалете, обнаружила уборщица. Рядом с телом депутата был найден пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины «Убийство».

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с «РБК-Украина» сообщил, что правоохранительные органы будут проверять все версии, включая убийство, самоубийство и инсценировку самоубийства.

Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Окончил Национальный университет пищевых технологий. В период с 2013 по 2014 годы работал в должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.

В 2014 году стал народным депутатом Украины VIII от партии «Всеукраинское аграрное объединение «Заступ». В 2019 году был избран в Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец. В декабре того же года стал членом депутатской группы «Доверие». Он также являлся участником комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Теги: Украина, Киев, депутат рады, самоубийство
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