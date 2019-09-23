ФСБ обвинила США в причастности к переброске сил ИГ в Афганистан

ФСБ обвинила США в причастности к переброске сил ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к переброске боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» на север Афганистана. Об этом заявил глава 5-й службы ФСБ Сергей Беседа на ежегодном совещании руководителей разведывательных служб стран СНГ 23 сентября в Казани, передает «РИА Новости».

«Поступают данные о причастности спецслужб США к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии», — сказал он.

По словам Беседы, органы безопасности СНГ должны на первоначальных этапах выявлять «опасные тенденции», чтобы предотвратить влияние «деструктивных сил».

В апреле российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что ИГ усиливает свои позиции в Афганистане. Как отмечал глава ведомства, после разгрома террористической группировки в Сирии и Ираке боевики направились в районы Центральной и Юго-Восточной Азии. Афганистан, по словам Шойгу, ИГ будет использовать как «плацдарм для дальнейшей экспансии в регионе».