После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом

После взрывов под Ачинском умерла заведующая военным складом

Заведующая военным складом Каменки Ачинского района, где в августе произошла серия взрывов, умерла, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Красноярского края.

«Тело направлено на судмедэкспертизу. До того как будет результат, говорить о причинах смерти преждевременно» — сказали в ведомстве. По словам предстателей минздрава, умершая женщина страдала хроническими заболеваниями.

В начале августа на военном складе около села Каменка Ачинского района прогремел ряд взрывов. Первая серия случилась 5 августа из-за возгорания пороховых складов, а вторая 9 августа — из-за молнии, попавшей в стеллаж с боеприпасами. Ликвидировать возникший пожар удалось к 11 августа.