Лавров на встрече с Вышинским пошутил про «авторитет»

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, накануне освобожденным из-под стражи на Украине, сообщает сайт ведомства.

В начале разговора Вышинский поблагодарил главу российского МИДа за поздравление с Днем рождения, 19 февраля, когда журналист находился в заключении. «Это было очень дорого для меня и важно. Мой авторитет в камере моментально поднялся до небес. Спасибо Вам огромное» — сказал Вышинский.

«Мой тоже!», — ответил Лавров.

После этого глава МИДа назвал Вышинского «уникальным персонажем» в истории с удерживаемыми лицами, поскольку, по мнению Лаврова, Вышинский не был причастен к какому-либо правонарушению. «Вы были обвинены в государственной измене только за то, что описывали ситуацию в различных частях страны, в которой работали, и более ничего», — сказал министр.

Вышинский, в свою очередь, пообещал оказывать всю возможную помощь для того, чтобы добиться улучшения отношений Москвы и Киева.