Эксперты назвали регион России с худшей ситуацией на рынке труда

Эксперты провели исследование рынка труда в российских регионах на основе данных Росстата за 2018 год, его результаты опубликованы на сайте «РИА Новости». По данным авторов индекса, худшую ситуацию на рынке труда показала Хакасия.

В исследовании были проанализированы девять различных экономических показателей, в том числе зарплаты, условия труда, уровень безработицы и емкость рынка. Индекс по стобалльной шкале характеризует обстановку на рынке труда: чем он выше, тем менее напряженная ситуация в регионе.

Хакасия стала единственным регионом, который показал отрицательную динамику на рынке труда. По сравнению с 2017 годом индекс снизился на 0,5 балла. Причинами эксперты называют рост безработицы, доли занятых на вредном производстве и среднего времени поиска работы.

Лидеры индекса сохранили свое положение второй год подряд. У Москвы и Петербурга, разместившихся на первом и втором местах, значение индекса составляет более 90 баллов. На третьей строчке находится Подмосковье с 81,3 балла. В пятерку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Татарстан (78 и 72,2 балла соответственно).

В регионы с наихудшей обстановкой на рынке труда попали Республика Алтай (23,9), Калмыкия (23,4) и Ингушетия (22,7). Авторы исследования объясняют это высоким уровнем безработицы и низкими зарплатам. При этом в Ингушетии по итогам 2018 года замечен наибольший прирост индекса — 12,3 балла. Замыкают рейтинг регионов Карачаево-Черкесия и Тува с показателями 12,7 и 11,3 соответственно.