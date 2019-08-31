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В Донецке открыли памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Донецке открыли памятник первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. Бюст установлен на Аллее Героев.

Уточняется, что возле памятника установлены две плиты с цитатой самого Захарченко «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо» и фразой «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому главе ДНР».

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В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Как передает «РИА Новости», мероприятие посетили глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба, глава ДНР Денис Пушилин.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года из-за ранений, полученных в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Руководство ДНР считает случившееся терактом.

Теги: Александр Захарченко, ДНР, Донецк
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