Участок Филевской линии московского метро закрыли на реконструкцию

Участок Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет закрыт в эти выходные, 31 августа и 1 сентября. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции. Об этом сообщается на сайте подземки.

Для пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». С 05:00 до 02:00 на участке будут ходить компенсационные автобусы КМ1 и КМ2.

От «Киевской» пассажиры смогут доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В обычный режим движение вернется в понедельник, 2 сентября.

Кроме того, из-за закрытия участка Филевской линии изменится схемы проезда на западе Москвы, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). На выходных появится выделенка на Большой Дорогомиловской улице от улицы Раевского до площади Киевского вокзала. Местами запретят парковку на Украинском бульваре, улице Барклая и набережной Тараса Шевченко.

В начале августа стало известно, что власти Москвы планируют возобновить строительство станции «Суворовская» Кольцевой линии метро. Предполагается, что остановка расположится между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». С нее также будет пересадка на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии.



