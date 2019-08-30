Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве на 172 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата. Экс-депутат скрылся от следствия за рубежом и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил представитель ведомства в суде, передает ТАСС. Местонахождение Михеева сейчас неизвестно. Прокурор полностью поддержал ходатайство следствия.

В то же время адвокат Михеева отверг версию обвинения. Он заявил, что депутат находится в России и не признает вины в преступлениях, в которых его обвиняют.

По версии следствия, Михеев причастен к неправомерному завладению 14 объектами недвижимого имущества Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн руб., а также к покушению на хищение путем мошенничества 2,1 млрд руб. Промсвязьбанка. Дело в отношении депутата было возбуждено в 2013 году по трем статьям УК. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В феврале 2017 года экс-депутата объявили в федеральный розыск. Сам он заявлял, что уголовное производство в отношении него возбуждено незаконно. По мнению СК, вменяемые Михееву преступления не связаны с предпринимательской деятельностью.