Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,48 -0,11 EUR Бирж. 73,39 -0,22 Brent 60,95 +0,33% USD Нал. 66,83 66,07 EUR Нал. 73,89 73,00 USD ЦБ 66,49 -0,26 EUR ЦБ 73,38 -0,57 EUR/USD 1,1042 -0,0012 BTC/USD Бирж. 9 605,50 +103,80 IMOEX 2 734,75 +0,76% RTSI 1 295,88 +0,85% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НМТП ₽10,55 (+29,77%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+14,68%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,57%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,28%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+34,41%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,77%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+14,68%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,57%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,28%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+34,41%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 66,49 (-0,26) Quote, 12:36
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 73,38 (-0,57) Quote, 12:36
Ким Чен Ын официально стал руководителем КНДР Политика, 16:22 Синоптики пообещали москвичам «бабье лето» в сентябре Общество, 16:19 Возглавит ли таблицу тульский «Арсенал»? Главное о восьмом туре РПЛ Спорт, 16:18 В центре Москвы ограничат движение из-за фестиваля на проспекте Сахарова Общество, 16:18 Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева Политика, 16:15 Facebook убрал слоган про бесплатное использование соцсети Технологии и медиа, 16:13 Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО Бизнес, 15:59 При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека Общество, 15:55 Задержанных по делу об обрушении стены в Новосибирске отпустили под залог Общество, 15:49 В ловушке повышенной требовательности: чем опасен перфекционизм Pro, 15:48 Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57 Политика, 15:29 «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе футболиста команды в «Рому» Спорт, 15:29 Союз кинематографистов назвал дату прощания с Александром Числовым Общество, 15:24 Коломойский раскрыл детали встречи с Порошенко после выборов президента Политика, 15:23
Политика ,  
0 
Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве на 172 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте депутата. Экс-депутат скрылся от следствия за рубежом и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщил представитель ведомства в суде, передает ТАСС. Местонахождение Михеева сейчас неизвестно. Прокурор полностью поддержал ходатайство следствия.

В то же время адвокат Михеева отверг версию обвинения. Он заявил, что депутат находится в России и не признает вины в преступлениях, в которых его обвиняют.

По версии следствия, Михеев причастен к неправомерному завладению 14 объектами недвижимого имущества Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 млн руб., а также к покушению на хищение путем мошенничества 2,1 млрд руб. Промсвязьбанка. Дело в отношении депутата было возбуждено в 2013 году по трем статьям УК. Тогда же Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. В феврале 2017 года экс-депутата объявили в федеральный розыск. Сам он заявлял, что уголовное производство в отношении него возбуждено незаконно. По мнению СК, вменяемые Михееву преступления не связаны с предпринимательской деятельностью.

Теги: новости РБК, Госдума, депутат, заочный арест
Материалы по теме
Суд в Волгограде заочно арестовал экс-депутата Госдумы Михеева
Общество
В «Справедливой России» рассказали о местонахождении депутата Михеева
Общество
Бывшего депутата Госдумы Олега Михеева объявили в федеральный розыск
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter