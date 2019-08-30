Совет Безопасности ООН продлил срок пребывания миссии в Ливане

Совет Безопасности ООН продлил мандат временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ) до 31 августа 2020 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

Кроме того, в ООН призвали Израиль и Ливан добиваться постоянного прекращения огня. СБ также настоятельно призвал правительство Израиля ускорить вывод своей армии из северной части деревни Гаджар, расположенной на границе с Ливаном.

Совет попросил обе стороны обеспечить свободу передвижения ВСООНЛ и беспрепятственный доступ сил ООН к «голубой линии» в соответствии с резолюцией 1701.

Ранее премьер-министр Ливана Саад Харири попросил Москву «использовать авторитет», чтобы не допустить эскалации напряженности между Израилем и Ливаном. В МИД России в ответ отметили необходимость соблюдения международного права всеми сторонами.