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Tiffany & Co. $115 (+34,44%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Совет Безопасности ООН продлил срок пребывания миссии в Ливане

Совет Безопасности ООН продлил мандат временных сил организации в Ливане (ВСООНЛ) до 31 августа 2020 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

Кроме того, в ООН призвали Израиль и Ливан добиваться постоянного прекращения огня. СБ также настоятельно призвал правительство Израиля ускорить вывод своей армии из северной части деревни Гаджар, расположенной на границе с Ливаном. 

Совет попросил обе стороны обеспечить свободу передвижения ВСООНЛ и беспрепятственный доступ сил ООН к «голубой линии» в соответствии с резолюцией 1701.  

Ранее премьер-министр Ливана Саад Харири попросил Москву «использовать авторитет», чтобы не допустить эскалации напряженности между Израилем и Ливаном. В МИД России в ответ отметили необходимость соблюдения международного права всеми сторонами.

Политика
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны

Ливанские военные заявили о вторжении двух израильских беспилотников в воздушное пространство страны в ночь на 25 августа. Один из них взорвался, а другой упал недалеко от информационного центра партии «Хезболла».    

В Бейруте сравнили атаку израильских дронов с объявлением войны, в ответ на это Ливан направил жалобу Совету Безопасности ООН. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла Сайед заявил, что беспилотники пытались поразить конкретные цели, пообещав нанести ответный удар по Израилю.   

Теги: Совет Безопасности ООН, Израиль, Ливан
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Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Политика
Ливан заявил о нарушении воздушного пространства израильским истребителем
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