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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Зеленский подписал указ о назначении Рябошапки на пост генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Руслана Рябошапку, занимавшего пост заместителя главы его офиса, генпрокурором. Документ опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича генеральным прокурором», — говорится в указе.

Ранее Верховная рада поддержала увольнение с этого поста Юрия Луценко, а также согласовала назначение на эту должность Рябошапки. Согласно законодательству, генпрокурора на Украине назначает президент по согласию Верховной рады.

Политика
Молодые реформаторы

29 открылась первая сессия Верховной рады девятого созыва. В ходе нее на пост премьера Украины был утвержден Алексей Гончарук, главой МИДа — Вадим Пристайко, главой Минбороны — Андрей Загороднюк.

Теги: Генпрокурор Украины, Владимир Зеленский, назначение
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