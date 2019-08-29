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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку

В Крыму на мысе Меганом автомобиль сорвался с обрыва и упал на одну из пляжных палаток. Об этом сообщает Крымское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

По заявлению МЧС, водитель не зафиксировал автомобиль после парковки, в результате чего он начал движение и упал с высоты порядка 15 м. Машина приземлилась на пляжную палатку, в которой оказывали услуги массажа. В момент происшествия внутри и рядом с ней не было людей. В результате падения никто не пострадал, но в МЧС отметили, что одной девушке стало плохо после увиденного. Ей была оказана медицинская помощь.

В Дагестане 18 августа при падении автомобиля с обрыва погиб несовершеннолетний мальчик, его отец получил тяжелые травмы. Инцидент произошел у села Гочоб. По предварительным данным, автомобиль покатился в пропасть во время ремонта.

Теги: Крым, автомобиль
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