В Крыму автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляжную палатку

В Крыму на мысе Меганом автомобиль сорвался с обрыва и упал на одну из пляжных палаток. Об этом сообщает Крымское агентство новостей со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

По заявлению МЧС, водитель не зафиксировал автомобиль после парковки, в результате чего он начал движение и упал с высоты порядка 15 м. Машина приземлилась на пляжную палатку, в которой оказывали услуги массажа. В момент происшествия внутри и рядом с ней не было людей. В результате падения никто не пострадал, но в МЧС отметили, что одной девушке стало плохо после увиденного. Ей была оказана медицинская помощь.

В Дагестане 18 августа при падении автомобиля с обрыва погиб несовершеннолетний мальчик, его отец получил тяжелые травмы. Инцидент произошел у села Гочоб. По предварительным данным, автомобиль покатился в пропасть во время ремонта.