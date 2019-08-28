Угонщика лайнера «Аэрофлота» приговорили к принудительному лечению

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) приговорил обвиняемого в угоне пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» Павла Шаповалова к принудительному лечению. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шаповалова Евгений Жердев.

«[Суд постановил принять] меры медицинского характера, [поместить] в стационар на принудительное лечение», — заявил Жердев. По его словам, выступая в суде с последним словом, Шаповалов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Шаповалова признали невменяемым. Следственный комитет передал дело в суд «для применения принудительной меры медицинского характера».

Инцидент на борту пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Сургут — Москва, произошел 22 января. Шаповалов, утверждая, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов. Как сообщалось в материалах дела, он заявлял о своей причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США и требовал направить лайнер в Афганистан. Экипаж убедил его совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки лайнера, где мужчину задержали. В результате инцидента никто не пострадал.