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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Угонщика лайнера «Аэрофлота» приговорили к принудительному лечению

Суд Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) приговорил обвиняемого в угоне пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот» Павла Шаповалова к принудительному лечению. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шаповалова Евгений Жердев.

«[Суд постановил принять] меры медицинского характера, [поместить] в стационар на принудительное лечение», — заявил Жердев. По его словам, выступая в суде с последним словом, Шаповалов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Шаповалова признали невменяемым. Следственный комитет передал дело в суд «для применения принудительной меры медицинского характера».

Инцидент на борту пассажирского самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Сургут — Москва, произошел 22 января. Шаповалов, утверждая, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов. Как сообщалось в материалах дела, он заявлял о своей причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США и требовал направить лайнер в Афганистан. Экипаж убедил его совершить посадку в Ханты-Мансийске для дозаправки лайнера, где мужчину задержали. В результате инцидента никто не пострадал.

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Во время допроса Шаповалов заявил, что ему «вообще не надо было» в Афганистан и что «не все так просто, как кажется с первого раза». Во время экспертизы наркотических веществ в крови Шаповалова не обнаружили.

Теги: «Аэрофлот», угон самолета, принудительное лечение ..., Ханты-Мансийский автономный округ, Югра
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