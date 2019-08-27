В Армении задержали бывшего министра финансов

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении арестовала бывшего главу Комитета госдоходов и бывшего министра финансов страны Гагика Хачатряна. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хачатряна подозревают в злоупотреблении служебным положением и крупной растрате государственных средств.

27 августа СНБ провела обыски в Комитете по государственным доходам Армении, который выполняет функции налоговый и таможенный служб в стране, а также дома у Хачатряна. После этого его задержали. В СНБ также сообщили, что вместе с Гагиком Хачатряном по делу проходит Карен Хачатрян, которого ведомство называет «бывшим высокопоставленным чиновником» комитета госдоходов.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря Специальной следственной службы Марину Оганджанян, Хачатряну предъявили обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 38–179 (организация растраты в особо крупных размерах) УК Армении. По ее словам, ущерб, нанесенный государству действиями задержанного, оценили в 800 млн драмов (около 112 млн руб. — РБК. ), об был возмещен. «Расследование продолжается», — добавила Оганджанян.

Гагик Хачатрян был министром финансов Армении в 2014-2016 годах.