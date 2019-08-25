Росгвардия уволила отказавшего из-за обеда в помощи сотрудника

В Ульяновске уволили одного из сотрудников Росгвардии, отказавшихся оказать помощь женщине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Ульяновской области.

Допустивших бездействие сотрудников и их непосредственное начальство привлекли к дисциплинарной ответственности.

«Один из сотрудников уволен со службы», — заявили в ведомстве.

Ранее в интернете появилось видео, в котором женщина призывает росгвардейцев помочь таксисту. По ее словам, ему угрожают в нескольких метрах от места съемки ролика. Сотрудники ведомства, один из которых покупает шаурму, а второй сидит в служебной машине, игнорируют просьбы о помощи. По словам женщины, ранее они заявили, что у них обеденный перерыв.