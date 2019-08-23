27 летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России за неделю

27 иностранных летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России за прошедшую неделю, следует из инфографики газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

За этот период истребители взлетали 20 раз для контроля целостности российской границы. Воздушное пространство страны нарушено не было, отмечается в инфографике.

17 августа рядом с Крымом был замечен беспилотник Военно-воздушных сил США. Дрон пролетел над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма.

За прошлую неделю, по информации Министерства обороны, у российских границ вели разведку 28 летательных аппаратов, истребители из состава дежурных по ПВО сил 19 раз поднимались для недопущения нарушения границы.

