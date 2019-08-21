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В Петербурге задержали четвертого фигуранта по делу о драке с ОМОНом

В Петербурге задержали четвертого участника массовой драки, произошедшей во время футбольного матча на «Газпром Арене» в начале августа. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК России.

По версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый 1983 года рождения «умышленно и из хулиганских побуждений» ударил омоновца кулаком в лицо. В отношении задержанного заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).

В начале августа во время футбольного матча «Зенит» — «Краснодар» между фанатами и бойцами ОМОНа произошла драка. Причиной стала попытка болельщиков отодвинуть заграждение, которое отделяло места для курения. В ходе беспорядков в одного из омоновцев кинули камень и повредили ему глаз, после чего тот обратился за медицинской помощью.

Первые подозреваемые были задержаны 5 и 6 августа, одного из них позже арестовали. Позднее обвинения в применении насилия предъявили и третьему фигуранту.

Теги: Санкт-Петербург, ОМОН, задержание
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