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СМИ поговорили со знакомыми предполагаемого убийцы семьи под Ульяновском

16-летний подросток из села Патрикеево Ульяновской области, которого следствие подозревает в убийстве пятерых своих родственников, был спокойным человеком, учился в школе на «отлично» и не имел никаких проблем. Об этом телеканалу «360» рассказала его одноклассница Анастасия.

«Он был очень тихий, спокойный, я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу. <...> Дружелюбный, общительный. В школе тоже все хорошо было», — заявила она.

По ее словам, в сентябре он должен был пойти в 11-й класс. Она рассказала, что среди его увлечений были компьютерные игры.

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Другой друг подростка в разговоре с «Московским комсомольцем» отметил, что он был одним из последних, кто видел юношу перед самоубийством.

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«Я отдал ему модем. Мы с ним постояли, поговорили, он рассказал, кто был на празднике (сельский праздник День части. — РБК), что там было, с кем он танцевал», — сказал собеседник издания.

В целом, по словам собеседника «МК», погибший был спокойным, добрым и отзывчивым человеком, который стремился окончить школу с медалью и поступить в Ульяновск.

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Утром 18 августа в селе Патрикеево нашли мертвыми шестерых человек — все они были членами одной семьи. Согласно одной из версий, которые рассматривает следствие, 16-летний молодой человек убил членов своей семьи, после чего покончил с собой.

Теги: Ульяновская область, Убийство
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