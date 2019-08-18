СМИ поговорили со знакомыми предполагаемого убийцы семьи под Ульяновском

16-летний подросток из села Патрикеево Ульяновской области, которого следствие подозревает в убийстве пятерых своих родственников, был спокойным человеком, учился в школе на «отлично» и не имел никаких проблем. Об этом телеканалу «360» рассказала его одноклассница Анастасия.

«Он был очень тихий, спокойный, я не верю, что он мог так сделать. Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу. <...> Дружелюбный, общительный. В школе тоже все хорошо было», — заявила она.

По ее словам, в сентябре он должен был пойти в 11-й класс. Она рассказала, что среди его увлечений были компьютерные игры.

Другой друг подростка в разговоре с «Московским комсомольцем» отметил, что он был одним из последних, кто видел юношу перед самоубийством.