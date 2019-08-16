В Крыму возбудили уголовное дело после убийства начальника отделения МЧС

Следственный комитет России по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту убийства начальника отделения надзорной деятельности республиканского управления МЧС. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России, по факту убийства сотрудника МЧС России», — сообщили в СК. По предварительным данным, убийство произошло в ходе бытового конфликта.

15 августа в Крыму был убит начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС по Сакскому району. 32-летний Ярослав Мамаенко был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением и вскоре скончался. По предварительной информации, убийство не было связано с профессиональной деятельностью сотрудника МЧС.

Сейчас следственные органы устанавливают обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.