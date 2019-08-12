Замглавы Хакасии подал в суд на СМИ за сообщение о конфликте с водителем

Замглавы Хакасии подал в суд на СМИ за сообщение о конфликте с водителем

Информация, распространенная в СМИ о конфликте и.о. замглавы Хакасии Константина Харисова с водителем, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики, поступившем в РБК.

«То, что было про меня написано и размещено в публичном пространстве, — неправда, которая порочит мою честь и достоинство. Сегодня мной подано исковое заявление в суд на источник данной информации», — приводятся в сообщении слова Харисова.

Водитель Александр Симаков заявил, что распространенная информация является «подставой». «Харисов — человек неконфликтный и воспитанный. От него никогда не было матов, ничего. В данной ситуации все это неправда. Это подстава чистой воды. Меня подставляют по этому поводу и Константина Нурфоязовича тоже», — заявил Симаков.

«Агентство информационных сообщений» ранее выпустило материал, в котором говорилось, что во время командировки в Орджоникидзевский район Хакасии между Харисовым и его водителем произошел конфликт. В статье, опубликованной 11 августа, написано, что чиновник оскорбил водителя, после чего тот вытащил его из машины и уехал, оставив чиновника на дороге в степи, примерно в 300 км от Абакана.

Харисов работает в правительстве Хакасии с июля 2019 года.