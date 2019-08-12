Пенсионный фонд пояснил влияние учебы на пенсию

Пенсионный фонд России пояснил, что периоды обучения, во время которых не платятся страховые взносы, не засчитываются в трудовой стаж, а значит, и при начислении пенсии. Об этом в организации сообщили «Российской газете».

В частности, не учитывается время, затраченное на обучение в школе, колледжах и техникумах, вузах, в том числе в аспирантуре и докторантуре, клинической ординатуре. Периоды курсов по подготовке кадров и повышению квалификации/переквалификации также не рассматриваются при назначении пенсии.

В Пенсионном фонде уточнили, что, если обучение совмещалось с работой, то такой период может быть включен в трудовой стаж. Подтвердить совмещение обучения с работой может запись в трудовой книжке или справка организации о зачислении на работу в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения, добавили в ПФР. Также нужно подтвердить получение в указанное время заработной платы, с которой до 1 января 1991 года начислялись страховые взносы, предоставив необходимые документы.

Работодатель может заключить с соискателем ученический договор на профессиональное обучение, с работником — на профессиональное обучение или переобучение с отрывом от работы или без, согласно ст. 198 ТК России. В период ученичества выплачивается стипендия, определяемая договором (ст. 204 ТК России). Однако она не облагается страховыми взносами, следовательно, период ученичества не будет засчитан в страховой стаж и при начислении пенсии.