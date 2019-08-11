Стрельбу в норвежской мечети классифицировали как теракт

Стрельба в норвежской мечети в пригороде Осло может быть террористическим актом. Об этом сообщил представитель норвежской полиции, пишет «Аль-Джазира».

«Мы расследуем стрельбу в мечети как попытку теракта», — заявил помощник начальника полиции Руне Скьольд.

По его словам, подозреваемый выказал приверженность Видкуну Квислингу — норвежскому политику, сотрудничавшему с оккупационными войсками Германии во время Второй мировой войны, а также близкость антииммигрантским взглядам.

По предварительным данным полиции, мужчина действовал в одиночку. В настоящее время ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и в убийстве.