МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Синоптики предупреждают москвичей и гостей столицы об усилении ветра в пятницу, 9 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 18:00 часов 09 августа до 09:00 часов 10 августа в Москве ожидается усиление ветра порывами 12–17 м/с», — уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

8 августа столичный главк МЧС объявил об ухудшении погоды. По данным ведомства, до вечера 9 августа в городе ожидаются сильный дождь и шквалистый ветер до 20–25 м/с.