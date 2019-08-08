Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения

Под Красноярском водитель фуры с сухим льдом погиб из-за ее разрушения

На трассе под Красноярском в ходе движения разрушилась фура с сухим льдом. В результате инцидента погиб водитель. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в Назаровском районе. Автодорога не является федеральной. Предположительно, разрушение произошло из-за технических неисправностей.

Сотрудники ГИБДД перекрыли участок дороги в районе происшествия. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

По данным «Назарово-Онлайн», ЧП произошло на участке трассы Ачинск — Ужур — Троицкое. Этот участок дороги огорожен бетонными блоками вдоль территории бывшего завода Сельмаш.

Ранее, 7 августа, на 366-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись легковой автомобиль KIA и большегруз. В результате инцидента погибли женщина и двое детей, еще одного ребенка и мужчину доставили в больницу.