Прокуратура Чечни проверит видео со стреляющим ребенком

Прокурор Чеченской республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку после появления видеоролика со стреляющим на свадьбе ребенком. Об этом сообщается в Instagram надзорного ведомства.

Причиной проверки стал распространенный в социальной сети ролик, где мальчик в возрасте 7–8 лет производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа. В кадре также присутствуют взрослые.

Прокуратура намерена выяснить место происшествия и дать оценку исполнению законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних.

В 2015 году мэрия Грозного утвердила правила проведения традиционных чеченских свадеб, согласно которым на них запрещено появляться в нетрезвом виде и стрелять.