Суд отклонил иск второго управляющего НПФ «Сафмар» к банку «ФК Открытие»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Управление инвестициями», управляющей средствами негосударственного пенсионного фонда «Сафмар», о взыскании с банка «ФК Открытие» как правопреемника Бинбанка 7,1 млрд руб. убытков. Об этом сообщает ТАСС.
Иск касался неисполнения оферты по облигациям «Открытие Холдинга» (бывшего основного владельца «ФК Открытие»). Истец считал, что ему были причинены убытки в виде упущенной выгоды из-за отказа Бинбанка исполнить оферту по выкупу облагаций «Открытие холдинга».
Ранее банк «ФК Открытие» подал встречный иск, в котором потребовал признать оферты недействительными. Арбитраж удовлетворил этот иск.
В феврале пенсионные фонды группы «Сафмар финансовые инвестиции» потребовали от «Открытия Холдинга» пересмотреть условия реструктуризации облигаций двух выпусков. Управляющие компании купили их за 17,2 млрд руб.