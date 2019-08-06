Суд отклонил иск второго управляющего НПФ «Сафмар» к банку «ФК Открытие»

В середине июля Арбитражный суд Москвы отклонил иск «IQG управление активами», также управляющей компании НПФ «Сафмар», к банку «ФК Открытие». Он касался возмещения 9,5 млрд руб. убытков.

В конце августа 2017 года, за два дня до назначения в Бинбанк временной администрации, «IQG управление активами» акцептовал оферты, которые Бинбанк направил в декабре 2016 года. Истец отмечал, что банк не исполнил свои обязательства, что повлекло за собой убытки. В управляющей компании заявляли, что теперь продать облигации невозможно, так как продажа такого большого пакета снизит их стоимость до нуля.