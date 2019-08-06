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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Финансы ,  
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Суд отклонил иск второго управляющего НПФ «Сафмар» к банку «ФК Открытие»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Управление инвестициями», управляющей средствами негосударственного пенсионного фонда «Сафмар», о взыскании с банка «ФК Открытие» как правопреемника Бинбанка 7,1 млрд руб. убытков. Об этом сообщает ТАСС.

Иск касался неисполнения оферты по облигациям «Открытие Холдинга» (бывшего основного владельца «ФК Открытие»). Истец считал, что ему были причинены убытки в виде упущенной выгоды из-за отказа Бинбанка исполнить оферту по выкупу облагаций «Открытие холдинга».

Ранее банк «ФК Открытие» подал встречный иск, в котором потребовал признать оферты недействительными. Арбитраж удовлетворил этот иск.

Финансы
«Сафмар» оспорит реструктуризацию облигаций «Открытие холдинга»

В феврале пенсионные фонды группы «Сафмар финансовые инвестиции» потребовали от «Открытия Холдинга» пересмотреть условия реструктуризации облигаций двух выпусков. Управляющие компании купили их за 17,2 млрд руб.

В середине июля Арбитражный суд Москвы отклонил иск «IQG управление активами», также управляющей компании НПФ «Сафмар», к банку «ФК Открытие». Он касался возмещения 9,5 млрд руб. убытков.

В конце августа 2017 года, за два дня до назначения в Бинбанк временной администрации, «IQG управление активами» акцептовал оферты, которые Бинбанк направил в декабре 2016 года. Истец отмечал, что банк не исполнил свои обязательства, что повлекло за собой убытки. В управляющей компании заявляли, что теперь продать облигации невозможно, так как продажа такого большого пакета снизит их стоимость до нуля.

Теги: «Сафмар», «Открытие»
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«Сафмар» оспорит реструктуризацию облигаций «Открытие холдинга»
Финансы
Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к «Открытию» на ₽9,5 млрд
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