Ночь на 5 августа стала самой холодной с начала лета в Москве

Ночь на 5 августа стала самой холодной с начала лета в Москве

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала лета, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, минимальная температура в столице составила +6,7 градуса.

«При этом температурного рекорда не случилось. В 1960 году в нашем регионе было на градус холоднее — плюс 5,6 градуса. Тем не менее температуры очень и очень низкие. Что касается области, то холоднее всего было на востоке региона — на метеостанции поселка Черусти было зафиксировано всего 1,9 градуса», — рассказала Волосюк.

Днем 5 августа температура в Москве поднимется максимум до 12–14 градусов тепла, по области — до 10–15. При этом со вторника начнется потепление, а примерно к четвергу температура вернется к климатической норме — плюс 20–25 градусов тепла.

Прошедший июль в столице стал самым холодным за прошедшие 100 лет. Средняя месячная температура в июле составила плюс 16,7 градуса, тогда как в июне она была плюс 19,6 градуса.