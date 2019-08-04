Умер советский астрофизик Николай Кардашев

В Москве умер академик, директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (АКЦ ФИАН) имени Лебедева Николай Кардашев. Ему было 87 лет. Об этом в Facebook сообщил завлабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Информацию подтверждает сайт АКЦ ФИАН. О месте и дате прощания с ученым будет объявлено позже.

Николай Кардашев родился 25 апреля 1932 года. В 1955 году окончил астрономическое отделение мехмата МГУ, после аспирантуры работал в отделе радиоастрономии Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга МГУ. В 1967 году перешел в Институт космических исследований АН СССР.

В 1964 году Кардашев разработал шкалу уровня развития цивилизаций, которую назвали его именем. Стадии внеземных цивилизаций он разделил по уровню потребления энергии: ресурсы самой Земли, звезды и галактики.