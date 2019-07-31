Умерла зампред Конституционного суда

Ольга Хохрякова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

В Петербурге умерла заместитель председателя Конституционного суда Ольга Хохрякова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

Зампредом она была назначена в 2008 году. В 1994 году стала судьей Конституционного суда. В КC выразили соболезнования ее родным и близким.

Ольга Хохрякова родилась 11 января в Свердловске. Окончила Свердловский юридический институт. Сначала работала в районной прокуратуре, а потом продолжила учебу в Институте законодательства и сравнительного правоведения в Москве. С 1976 по 1994 год она работала в этом же институте, где в 1992 году защитила докторскую диссертацию.

По рекомендации коллег в 1994 году Хохрякова была назначена судьей Конституционного суда, а спустя 14 лет стала заместителем главы ведомства.

Единственным заместителем главы Конституционного суда Валерия Зорькина после смерти Хохряковой остается Сергей Маврин.