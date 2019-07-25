Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал иск о расторжении брака с супругой Татьяной Морозовой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Лелу Кокаю.

По словам пресс-секретаря, досудебная беседа назначена на 1 августа. Уточняется, что иск будут рассматривать в закрытом режиме.

Михаил Ширвиндт — советский и российский телеведущий, а также теле- и кинопродюсер. Работу на телевидении он начал в 1992 году в качестве ведущего передачи «Лотто-Миллион». Позднее он вел программы «Дог-шоу. Я и моя собака», «Браво, артист!», «Хочу знать».