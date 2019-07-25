Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет Airbus A320, вылетевший из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета по «технической причине», сообщили РБК в пресс-службе крымского аэропорта. Посадка прошла в штатном режиме.

Источник в авиационных властях сообщил РБК, что это был рейс авиакомпании Red Wings. Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неубранной одной из стоек шасси, добавил собеседник РБК. По его данным, посадка прошла в штатном, а не в аварийном режиме.

На борту находились 136 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

РБК направил запрос в Red Wings.