США ввели санкции против лидеров военизированных организаций из Ирака

Под санкциями США оказались два лидера военизированных организаций из Ирака, которых поддерживают власти Ирана, сообщил вице-президент Майк Пенс на конференции, запись которой опубликована на YouTube.

«Позвольте мне прояснить. США не будут стоять в стороне пока поддерживаемые Ираном военные распространяет террор», — сказал он. Пенс не назвал имена лидеров организаций, против которых ввели санкции.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в четверг сообщило о санкциях против двух лидеров военизированных организаций и двух бывших губернаторов провинций из Ирака. Их внесли в санкционный список за коррупцию и нарушение прав человека. В список вошли экс-губернаторы Науфал Хаммади аль-Султан и Ахмед аль-Джубоури, а также лидеры военизированных группировок — Раян аль-Килдани и Ваад Кадо.

Все активы указанных лиц в США будут заблокированы.