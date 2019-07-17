Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к «Открытию» на ₽9,5 млрд

Арбитражный суд Москвы отклонил иск «IQG управление активами» — управляющей компании негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» — к банку «ФК Открытие» как к правопреемнику Бинбанка о взыскании убытков из-за неисполнения оферты по облигациям «Открытия Холдинг» на 9,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ФК Открытие».

Там отметили, что считают решение суда «справедливым и полностью соответствующим российскому законодательству».

Как указывает «РИА Новости» со ссылкой на представителя УК в суде, истец за два дня до назначения в Бинбанк временной администрации (в конце августа 2017 года), акцептовал оферты, направленные Бинбанком в декабре 2016 года, но банк свои обязательства по ним не исполнил. Это повлекло за собой убытки управляющих компаний. Продать облигации сейчас уже невозможно, заявил истец, потому что «если продавать такой большой пакет, стоимость упадет до нуля». Ответчик в свою очередь считает оферты недействительными.

До сентября 2017 года Бинбанк входил в «Сафмар» Михаила Гуцериева. После этого его передали на санацию через Фонд консолидации банковского сектора Центробанка.