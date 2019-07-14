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В Турцию из России прибыл пятый самолет с компонентами С-400

Пятый самолет с компонентами российских систем ПВО С-400 в воскресенье приземлился в Турции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Минобороны республики.

Борт прилетел на авиабазу Мюртед под Анкарой. Прибытие шестого и седьмого самолетов ожидается в течение дня, отметили в турецком военном ведомстве.

Политика
Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400

Первые комплектующие С-400 доставили в Турцию четырьмя рейсами 12 и 13 июля. Поставку остальных элементов системы осуществят в соответствии с условиями контракта и в согласованные сторонами сроки.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд в декабре 2017 года. При этом США пытались убедить Турцию отказаться от С-400 в пользу своих комплексов Patriot, в конце 2018 года Госдепартамент одобрил продажу этих систем Анкаре.

Однако в Анкаре заявляют, что такая сделка будет невыгодной в том числе с финансовой точки зрения. 1 апреля Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за ее сделки с Россией по С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что зенитные ракетные системы планируется установить на территории страны в октябре 2018 года. 

Теги: Минобороны Турция, C-400
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