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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
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В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

На Поклонной горе в Москве состоялся салют, приуроченный к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, было запущено более 2 тыс. фейерверков.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», — рассказали в ведомстве.

Салют сопроводили 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В Москве уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. Как ожидается, подобные акции пройдут в столице еще 13 раз, до 9 мая 2020 года. В их числе — мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения от фашистов Риги и Таллина.

Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

В Эстонии салют в годовщину освобождения Таллина назвали «провокационным шагом». Территория страны подверглась не только немецкой, но и советской оккупации, заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. Из-за планов устроить мероприятие в честь освобождения Риги протест выразил и МИД Латвии, расценив его как «неприемлемый и недружественный» шаг.

Теги: Москва, салют, освобождение
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