В Москве дали салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса

На Поклонной горе в Москве состоялся салют, приуроченный к 75-летию освобождения Вильнюса от фашистов. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, было запущено более 2 тыс. фейерверков.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», — рассказали в ведомстве.

Салют сопроводили 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В Москве уже состоялись салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. Как ожидается, подобные акции пройдут в столице еще 13 раз, до 9 мая 2020 года. В их числе — мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения от фашистов Риги и Таллина.