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На Камчатке сотрудника ГИБДД заподозрили в постановке «распилов» на учет

На Камчатке в отношении 32-летнего сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело по факту постановки не подлежащих регистрации автомобилей на учет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, автоинспектор в соучастии с 35-летним местным жителем и несколькими полицейскими в период с декабря прошлого года по июль 2019 года вносил в официальные документы о постановке на учет автомобилей заведомо ложные сведения, которые отражали проведение осмотра транспортных средств. При этом данные автомобили не подлежали регистрационному учету, «поскольку не соответствуют предъявляемым к ним действующим законодательством требованиям («распилы», «конструкторы»)».

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В СК отметили, что эти автомобили в дальнейшем были допущены к участию в дорожном движении, что привело к нарушению прав граждан. В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Полицейского отправили по домашний арест.

Теги: Камчатский край, уголовное дело, ГИБДД
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