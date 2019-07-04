Шнуров написал стихи о планах Минздрава закупить Falcon вместо SSJ100

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение по поводу намерений Министерства здравоохранения закупить французские самолеты Falcon вместо отечественных Sukhoi Superjet 100. Стихотворение Шнуров опубликовал в Instagram.

В стихотворении он высмеял состояние бюджетных больниц. «Ты другой страны такой не сыщешь, чтобы в рай летали Суперджетом», — говорится в одной из строчек.

https://www.instagram.com/p/BzfmMMsIScN/

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X, а не SSJ100. Планируется закупить лишь один самолет, который будет использоваться для медико-санитарной эвакуации больных из регионов в Москву и Санкт-Петербург.