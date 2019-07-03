Путин принял верительные грамоты у 18 иностранных послов

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты от послов из 18 стран, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Грамоты вручили главы дипмиссий Афганистана, Белоруссии, Ботсваны, Бразилии, Греции, Демократической Республики Конго, Кипра, Киргизии, Коста-Рики, Мавритании, Намибии, Никарагуа, Сейшельских Островов, Сьерра-Леоне, Турции, Хорватии, Южной Кореи и Эфиопии.

На встрече с послами Путин заявил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со странами на условиях равноправия и невмешательства во внутренние дела и заинтересована в успешной работе с ними. Российская сторона как постоянный член Совбеза ООН вносит вклад «в урегулирование острых региональных кризисов, в решение других насущных международных проблем», отметил он.

Президент пожелал дипломатам успехов в работе и отметил, что им предстоит «важная и ответственная миссия» — содействие развитию отношений России со странами, которые они представляют. Путин выразил надежду, что послы будут постоянно держать «в поле зрения» вопросы продвижения политического диалога, а также гуманитарных и экономических связей.