СМИ узнали об обысках в администрации Воронежской области

Сотрудники ФСБ провели обыски в департаменте труда и занятости населения Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Воронеж» со ссылкой на источник.

По данным издания, замглавы департамента Елена Маслова подозревается в превышении полномочий и нарушении законодательства, связанного с мигрантами. Уголовное дело не возбуждено.

Как пишет «Блокнот Воронеж», Маслова могла оказывать содействие иностранцам в участии в госпрограмме переселению бывших соотечественников.

Кроме того, обыски в администрации региона могут быть связаны с делом Арзумана Гулиева, который с 2016 по 2018 год за вознаграждение от 50 тыс. до 130 тыс. руб. фиктивно трудоустраивал в области мигрантов для их участия в программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, утверждает издание.

В отношении него было возбуждено дело по ч. 2 п. «а» ст. 322.1 (организация незаконного пребывания иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным портала «TV Губерния», Гулиев приговорили к 1,6 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. руб.